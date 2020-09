Fünf Prozent auf dem Gesamtmarkt für RTLZWEI dank «Hercules»

Quotennews

Bei RTLZWEI versammelte der antike Actionheld eine große Menge an Zuschauern. Bei Jung und Alt blieb der Kölner Sender am Freitagabend durchweg über dem Senderschnitt.

Insgesamt 1,33 Millionen Fernsehende schalteten am Abend fürein. Nur RTL und Sat.1 verzeichneten um 20.15 Uhr von den Privatsendern eine höhere Reichweite. Das “kleine” RTLZWEI freute sich daher über stark überdurchschnittliche 5,0 Prozent Marktanteil bei den Zuschauern ab drei Jahren. Insgesamt muss man bis Ende Mai 2020 zurückblicken, um zuletzt eine höhere Gesamtreichweite für ein Programm auf RTLZWEI zu finden. Damals versammeltesogar 2,03 Millionen Zuschauer.Auch bei den 14- bis 49-Jährigen zeigte sich «Hercules» bärenstark. Dort strich er mit 0,53 Millionen jungen Zusehern sehr gute 7,6 Prozent Marktanteil ein. Besser lief es für den Sender aus der zweiten Reihe am Freitagabend seit Ende Juni nicht mehr, als «Olympus has fallen» überragende 9,7 Prozent Sehbeteiligung ergattert hatte. Nach starkem Vorlauf hielt sichmit 0,64 Millionen Interessierten ab 22.15 Uhr gerade so über dem Senderschnitt. 3,0 Prozent insgesamt und 5,4 Prozent beim werberelevanten Publikum bedeuteten eine der schwächsten Ausbeuten der Kuppelshow in der aktuellen Staffel.Am späten Abend rundete RTLZWEI einen insgesamt sehr erfolgreichen mitab. Um 23.20 Uhr waren noch 0,39 Millionen Zuseher für den blutigen US-Spielfilm dabei. Die Gesamtsehbeteiligung verbesserte sich auf 3,7 Prozent. Bei den klassisch Umworbenen kletterte der Streifen leicht auf gute 5,8 Prozent bei 0,19 Millionen jungen Zuschauern. Insgesamt beendete der Sender den Freitag mit einem sehr starken Tagesmarktanteil von 6,2 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Mitverantwortlich waren die Reality-Soaps am Vorabend, die bärenstarke 7,3 und 7,6 Prozent Sehbeteiligung generierten.