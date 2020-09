17 Millionen Zuschauer: NFL-Auftakt dominiert den Donnerstagabend

US-Quoten

Das erste Football-Spiel der Saison hat NBC wie erwartet hervorragende Quoten beschert. Das hat vor allem CBS aber nicht geschadet: «Big Brother» zeigte sich von der Konkurrenz unbeeindruckt.

Die NFL ist in die neue Saison gestartet, NBC hat das Spiel zwischen den Kansas City Chiefs und die Houston Texans live übertragen – und damit erwartungsgemäß die besten Zahlen am Donnerstagabend eingefahren. Sehr schöne 5,4 Prozent wurden als Zielgruppen-Rating gemessen. Das ist zwar ein zweifellos tolles Ergebnis, im Vorjahr lief die Eröffnungspartie mit 6,4 Prozent aber um einen ganzen Prozentpunkt besser. Im Schnitt sahen ab 20.30 Uhr 17,12 Millionen Football-Fans zu.Kein leichtes Spiel also für die Konkurrenz, dennoch schaffte esbei CBS noch auf 1,0 Prozent bei den 18- bis 49-Jährigen – genauso wie vor einer Woche also. Da kann man es auch verschmerzen, dass die absolute Reichweite wieder knapp unter die Vier-Millionengrenze gefallen ist: 3,92 Millionen Zuseher waren dabei.blieb stabil bei 0,4 Prozent, ein Rerun vonrutschte auf 0,3 Prozent.ABC hat sich mit zwei-Ausgaben bei Ratings in Höhe von 0,4 bzw. 0,3 Prozent gehalten, bei FOX versagtenundmit nur 0,2 sowie 0,1 Prozent. The CW hat es mitundnicht über 0,1 Prozent hinaus geschafft.