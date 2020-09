Leonine erwirbt neuen Film von Guy Ritchie und Jason Statham

Kino-News

Der «Snatch»- und «The Gentlemen»-Regisseur Guy Ritchie lässt den «Crank»- und «The Transporter»-Star wieder ordentlich austeilen.

327.329. So viele Tickets wurden in Deutschland fürgelöst, den aktuellen Film des britischen Regisseurs Guy Ritchie. Keine umwerfende Zahl, doch bedenkt man, dass die actionreiche sowie komödiantische Ganovenposse startete, kurz bevor Corona die Kinos vorübergehend zur Schließung zwang, wird sich der deutsche Verleih Leonine darüber wohl nicht sonderlich grämen. Die neuste Mitteilung des recht jungen deutschen Verleihs, der aus einem Zusammenschluss aus mehreren Firmen entstanden ist, unterstreicht diese Vermutung: Leonine gibt bekannt, sich einen aktuell in Planung befindlichen Film Ritchies gesichert zu haben.Demnach wird Leonine hierzulande zum exklusiven Rechteinhaber des kommenden Spionagethrillers, bei dem Ritchie erneut mit seinem «Snatch – Schweine und Diamanten»-Star Jason Statham zusammenarbeitet. Der «Crank»- und «Fast & Furious: Hobbs & Shaw»-Raufbold wird in «Five Eyes» die Hauptrolle des MI6-Agenten Orson Fortune spielen. Das Drehbuch stammt von Ivan Atkinson und Marn Davies, Miramax und Bill Block produzieren. Der Drehstart ist für November dieses Jahres anberaumt.Leonine entstand 2019 durch einen Unternehmenszusammenschluss aus der Tele München Gruppe, Universum Film, i&u TV und Wiedemann & Berg Film. Das Label bezeichnet sich als einer der größten Filmrechtehändler Europas: Über 7.000 Titel befinden sich im Leonine-Portfolio. Statham und Ritchie drehten kürzlich bereits den Thrillerüber einen Geldtransportfahrer, der in ein turbulentes Chaos gerät.