«Die rote Kugel»: VOX macht Hundecoach Rütter zum Quizmaster

TV-News

Das neue Ratespiel soll 2021 beim Kölner Privatsender starten.

Der Kölner Fernsehsender VOX wird sich noch einmal an einem Primetime-Ratespiel versuchen. 2019 schickte er das von Mirja Boes moderierte «herrlich ehrlich» auf Sendung (holte in der Spitze 6,1% Marktanteil in der Zielgruppe, teils aber auch weniger als vier Prozent). Eine Fortsetzung wurde nicht beschlossen, stattdessen ist nun eine neue Quizsendung in Planung, durch die «Hundeprofi» Martin Rütter führen soll. Sein Vierbeiner-Coaching am Samstagvorabend holt teils zweistellige Quoten bei den klassisch Umworbenen.2021 soll Rütter nun inzu sehen sein. Der Quiz-Name ist somit an das Sender-Emblem von VOX angepasst, eine rote Kugel. Der Privatsender beschreibt den kommenden Neustart als Quizshow, die Wissen, Nervenstärke und Geschick miteinander verbindet.Dazu sucht VOX ab sofort aufgeschlossene und smarte Kandidatenpaare: Egal ob Liebespaar; Geschwister oder Arbeitskollegen - hier zählen Teamwork, Strategie und nicht zuletzt eine ruhige Hand. Das Format, das für Frühjahr 2021 geplant ist, wird von Endemol Shine Germany umgesetzt.