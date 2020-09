Zweite Amtszeit: Schlesinger bleibt rbb-Intendantin

Köpfe

Der Chefsessel gehört ihr nun bis 2026.

Der rbb hat Patricia Schlesinger für eine zweite Amtszeit als Intendantin bestätigt. Sie hat beim Sender somit bis ins Jahr 2026 das Sagen. Die Vorsitzende des Rundfunkrates, Friederike von Kirchbach, sprach von einem "guten Signal für das Publikum des rbb". Er sagte weiter: „Patricia Schlesinger hat mit ihrem Team weitreichende Veränderungen klug und erfolgreich auf den Weg gebracht. Wir sehen das im Netz, hören es im Radio und können es jeden Tag im Fernsehen verfolgen. Digitale Veränderung wird zum Dauerzustand für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk und wir freuen uns, wenn Patricia Schlesinger im rbb dabei weiter das Steuer in der Hand hält."Gewählt wurde Schlesinger, die die Zügel seit 2016 in den Händen hält, mit sehr großer Mehrheit. Die Sitzung war nicht öffentlich. Drei externe Interessentinnen und Interessenten hatten sich auf die gemäß Gesetz öffentlich ausgeschriebene Intendanten-Stelle beworben, eine Wahlkommission des Rundfunkrates schlug nach eingehender Prüfung nur Patricia Schlesinger für die Wahl vor."Ich verstehe die Wahl als Auftrag, aber auch als Zeichen der Anerkennung für alle im Sender, denn ich bewege hier nichts allein. Die Menschen in Berlin und Brandenburg erwarten viel von uns, mit gutem Recht. Der rbb soll und muss ihnen ein verlässlicher Begleiter, ein Freund sein, auf allen Ausspielwegen, bei allen Themen, die wichtig sind. Ich freue mich, daran gemeinsam mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Haus weiter arbeiten zu dürfen“, sagte Schlesinger nach der Wahl.