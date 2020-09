Start über Senderschnitt: Neues «Prodigal Son» holt das Beste heraus

Quotennews

Nach der Doppelfolge ging es für den Sat.1-Donnerstag deutlich bergab.

Nein, die neue amerikanische US-Serie, die im Sat.1-Programm sowohl inhaltlich als auch vom Sendeplatz her in die Fußstapfen von «Criminal Minds» treten soll, hat die ganz großen Erwartungen nicht erfüllt. Aber immerhin: Die am Donnerstagabend gezeigte Doppelfolge zwischen 20.15 und 22.15 Uhr fuhr in der werberelevanten Zielgruppe knapp überdurchschnittliche Quoten ein. Gemessen wurden 8,7 sowie 8,3 Prozent Marktanteil. 1,47 und 1,37 Millionen Leute schauten zu.Das war auch deshalb ein ordentliches Ergebnis, weil sich danach ab 22.15 Uhr zeigte, wie schwach Sat.1 hätte unterwegs sein können. Ein Rerun von «Criminal Minds» ließ die Marktanteile auf 5,1 Prozent purzeln. Die Reichweite sackte im Schnitt auf 0,69 Millionen ab.Am Vorabend gibt es weiterhin viele Sorgenfälle: Das um 18 Uhr gezeigtetat sich bei den Umworbenen einmal mehr sehr schwer und landete bei gerade einmal fünfeinhalb Prozent. Die Rateshowfuhr eine Stunde später sogar nur 4,6 Prozent Marktanteil ein. Insgesamt lagen die Reichweiten bei 0,94 und 0,80 Millionen Zuschauern ab drei Jahren.