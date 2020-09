«Ab ins Kloster»: Erneut erfolgreich randaliert

Quotennews

Ebenfalls stark unterwegs am Donnerstag: Der Filmklassiker «Pretty Woman» bei VOX.

Die beiden Privatsender Kabel Eins und VOX blicken auf eine erfolgreiche Donnerstagsprimetime. Bei Kabel Eins lief eine weitere Folge von, in der renitente Teenies zur Vernunft gebracht werden sollen. Diesmal mit dabei: Die ehemalige #GNTM-Teilnehmerin Jasmin. Kabel Eins sicherte sich mit der zweistündigen Ausstrahlung 5,5 Prozent Marktanteil bei den Umworbenen. Insgesamt lag die ermittelte Reichweite bei 0,82 Millionen.VOX setzte zur selben Zeit auf einen absoluten Filmklassiker und punktete auch damit:sicherte sich genau zehn Prozent Marktanteil bei den jungen Leuten und landete somit weit im grünen Bereich. Die Reichweite des Blockbusters belief sich beim Publikum ab drei Jahren auf starke 2,14 Millionen.2020 holten bis dato nur vier Filme am Donnerstagabend eine bessere Reichweite. Alle vier Filme gehörten übrigens der «James Bond»-Reihe an.