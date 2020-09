«Pose»-Co-Erfinder entwickelt neues ABC-Drama

US-Fernsehen

Das neue Serienprojekt hört auf den Namen «In the End».

Steven Canals wird für das US-Network ABC die Serie «In the End» entwickeln. Canals erfand zusammen mit Ryan Murphy und Brad Falchuk bereits die FX-Serie «Pose». Die erste Staffel wurde im vergangenen Jahr für sieben Emmy Awards nominiert. Serienstar Billy Porter nahm den Preis für den besten Schauspieler in einer Dramaserie mit nach Hause, die Show selbst wurde für die diesjährigen Emmys noch einmal fünf Mal nominiert.Im Mittelpunkt der neuen Serien steht Kiona Brown, die ihr Leben in vollen Zügen genießt. Sie trifft auf Mariana Cortez, die den Krebs überlebte und mit der Freundschaft merkt sie, dass sie ihr Leben völlig neu organisieren muss.Autor Canals produziert das Drama über die Firma Storye Ave. Productions. 20th Television, ehemals 20th Century Fox Television, übernimmt die Produktion. Vor zwei Monaten gab FX bekannt, dass er bei dem Sender auch die Miniserie «81 Words» entwickelt. Die Serie erzählt die wahre Geschichte der Schwulenaktivisten Frank Kameny und Barbara Gittings.