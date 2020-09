Aufschwung: «The 100» steigert sich in der Zielgruppe

US-Quoten

Die CW-Serie hat ihr Rating bei den jungen Zuschauern verdoppelt. Das nachfolgende «Coroner» war beim älteren Publikum beliebter.

Die finale siebte Staffel vonbefindet sich auf der Zielgeraden. Nach einer kurzen Pause kehrten die Erstausstrahlungen am Mittwoch zurück, The CW hat damit 0,2 Prozent bei den werberelevanten 18- bis 49-Jährigen eingefahren. Das war immerhin das Doppelte von dem, was zuletzt für die Science-Fiction-Serie gemessen wurde. Mit 0,59 Millionen Zuschauern ist sie aber weiterhin kein Erfolg beim Gesamtpublikum, zumindest nicht in der linearen TV-Ausstrahlung. Gestartet war die Finalstaffel im Mai mit noch 0,80 Millionen Zuschauern.Die kanadische Krimiserielief um 21 Uhr mit 0,1 Prozent zwar schlechter bei den Umworbenen, dafür legte die Gesamtreichweite aber auf 0,89 Millionen zu – das waren rund 200.000 mehr als vor einer Woche. Konkurrent FOX hat mit zwei Wiederholungen vongepunktet, sie holten jeweils 0,4 Prozent als Zielgruppen-Rating. 1,42 Millionen bzw. 1,50 Millionen Amerikaner wohnten der Kochshow bei.Bei ABC haben die Comedy-Reruns nur mäßige Werte geholt:lag um 20 Uhr noch bei akzeptablen 0,4 Prozent, danach ging es fürsowie einen weitere «Goldbergs»-Wiederaufguss auf 0,3 Prozent runter, eine zweite «Conners»-Wiederholung lag sogar bei nur 0,2 Prozent. Auf 1,21 Millionen ist die absolute Sehbeteiligung um 22.30 Uhr gerutscht, zur besten Sendezeit waren immerhin noch 2,28 Millionen Menschen dabei. CBS siegte souverän mit, 1,0 Prozent standen bei den Jüngeren zu Buche. Insgesamt 3,94 Millionen Zuschauer sahen zu. Bei Allen lag NBC mitvorne, das 5,22 Millionen Zuseher unterhielt. Das Rating betrug nach wie vor gute 0,6 Prozent.