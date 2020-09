Diana Rigg ist tot

Köpfe

Die legendäre Schauspielerin Diana Rigg wurde 82 Jahre alt.

Wie die BBC berichtet, ist Diana Rigg verstorben. Die mit dem britischen Würdentitel Dame versehene Mimin wurde 82 Jahre alt. Ihre wohl ikonischste Rolle ist die der Emma Peel in «Mit Schirm, Charme und Melone». Zudem spielte sie im George-Lazenby-Bond-Vehikel «Im Geheimdienst Ihrer Majestät» die romantische, dramatische Rolle der Tracy. Zuletzt faszinierte sie das weltweite Serienpublikum als Olenna Tyrell in der HBO-Fantasyserie «Game of Thrones». Wie ihr Management mitteilen lässt, verstarb Rigg am heutigen Morgen im Kreise ihrer Familie und somit mit der Privatsphäre, die sie sich wünschte.Diana Rigg wurde am 20. Juli 1938 in Doncaster geboren. Die Tochter eines Eisenbahningenieurs studierte in den 1950er-Jahren Schauspiel an der Royal Academy of Dramatic Art, wo sie später Vorstandsmitglied werden sollte.Denkwürdige Parts hatte sie unter anderem im Film «Hospital», der in den frühen 70ern als skandalös galt, in der Agatha-Christie-Adaption «Das Böse unter der Sonne» und in «Doctor Who».