Sat.1 gibt «Reef Break» auf

Der vergangene Dienstag war (vorerst?) der letzte Dienstag für: Wie Sat.1 mitteilt, bricht der Privatsender mit sofortiger Wirkung die Free-TV-Premiere der neuen Krimiserie ab. Ab dem 15. September 2020 wird im Anschluss an die 20.15-Uhr-Folge vonnicht weiter «Reef Break» laufen, sondern noch eine Folge des Reboots der beliebten Kultserie über den äußerst erfinderischen Helden.Sat.1 zieht somit nach nur acht «Reef Break»-Folgen den Stecker. Die erste lief am 14. Juli 2020 noch mit 0,65 Millionen Umworbenen und 8,8 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe sehr gut. Es sollte aber die einzige Episode bleiben, die überdurchschnittliche Zahlen generierte. Diese Woche standen nur 4,5 Prozent bei den Werberelevanten auf der Rechnung.Beim Gesamtpublikum startete «Reef Break» direkt annehmbar, aber unterdurchschnittlich und ließ danach weiter nach. Die französisch-amerikanische Koproduktion ist eine Produktion von Wild Poppy Entertainment und den ABC Studios International. Poppy Montgomery spielt darin eine Surferin und Ex-Kriminelle, die nun gemeinsam mit einem Agenten (verkörpert von Ray Stevenson) für Recht und Ordnung sorgt.