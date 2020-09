Re-Cast: RTL besetzt neuen Till in «Unter uns»

Vermischtes

Die Produktion entschied sich, die wichtige Weigel-Rolle nicht sterben zu lassen.

Re-Casts kommen in Daily Soaps immer mal wieder vor – zuletzt unter anderem bei Lena in «Alles was zählt». Jetzt hat sich auch das Produktionsteam der RTL-Serie(werktags, 17.30 Uhr) dafür entschieden. Nach fast genau 20 Dienstjahren hat sich Schauspieler Ben Ruedinger entschieden, seine Arbeit in der Rolle Till Weigel nicht fortzusetzen. Die Macher mussten sich demnach fragen: Kann man eine so wichtige Weigel-Rolle sterben lassen? Die Verantwortlichen entschieden sich, die Chance für einen Neuanfang der Figur Till Weigel zu nutzen.Die Story: Till wird in einen schweren Unfall verwickelt und von einem Auto erfasst. Nach banger Zeit wird die Figur wieder aus der Koma erwachen, sich dann aber auch optisch verändert haben – ein recht klassischer Trick, den unter anderem auch US-Soaps wie «Dynasty» (hier fiel eine Figur unglücklicherweise ins Feuer) anwendeten. Neuer Darsteller des Till Weigel wird nun Constantin Lücke, der Daily-Erfahrung schon durch sein Mitwirken an «Rote Rosen» in den Jahren 2016 und 2017 sammelte.Constantin Lücke: "Ich bin sehr stolz darauf, jetzt ein neues Mitglied der «Unter uns»-Familie zu sein und dass ich diese so starke und wichtige Hauptrolle fortführen und weiterentwickeln darf. Meine beiden Vorgänger in der Till-Rolle haben zwar schon unfassbar viel erlebt in den letzten 25 Jahren – von Leukämie bis zu der Geschichte mit den vertauschten Babys – aber: Das war noch lange nicht alles!"In den wenigen Wochen seiner Ensemble-Zugehörigkeit hat Constantin Lücke sich schon gut eingelebt: "Das Team und die Kollegen haben mich sofort herzlich aufgenommen. Es macht mir wahnsinnigen Spaß, mit 'meinen beiden Frauen' Isabell Hertel und Claudelle Deckert zu arbeiten. Sie sind absolute Profis und haben einen wirklich guten Humor. Wir lagen sofort auf einer Wellenlänge." RTL zeigt die erste Folge mit dem neuen Till am 24. September, TV Now genau eine Woche früher.