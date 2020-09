«Berlin - Tag & Nacht»: Theo fliegt auf

Soap-Check

Außerdem gibt es bei «Sturm der Liebe» eine neue Geschäftsidee - wer was gründen will, lesen Sie in dieser Soap-Vorschau.

«Sturm der Liebe», Das Erste

«Rote Rosen», Das Erste

«Unter uns», RTL

«Alles was zählt», RTL

«Gute Zeiten, schlechte Zeiten», RTL

«Köln 50667», RTLZWEI

«Berlin – Tag & Nacht»

Wollt Ihr Theo weiter in «Berlin - Tag & Nacht» sehen?

Unbedingt! 99% Nein, er kann abhauen. 99% Stimmen: 112

André und Werner haben eine neue Geschäftsidee und glauben damit viel Geld verdienen zu können. Arglos breiten die beiden Brüder ihren Plan in der Bar aus. Sie bemerken nicht, dass jemand neugierig die Ohren spitzt ... Zu Franzis großer Überraschung teilt Tim ihr mit, dass er bei der Polizei war und sich für sie eingesetzt hat. Außerdem wird er nicht mehr gegen Franzi klagen. Doch als Franzi schon Hoffnung schöpft, sich Tim doch wieder freundschaftlich annähern zu können, erlebt sie eine herbe Enttäuschung.Wolf Zabel sät geschickt Misstrauen bei Carla, dass Gregor hinter Brunos Stromunfall und der Bodenkontamination steckt. Carla stellt Gregor zur Rede und stellt ihm ein Ultimatum: Wenn er den Hof kauft, ist es aus mit ihnen. Bruno sieht die Chance, den Hof zu retten, solange Hennings Unterschrift fehlt. Aber der legt eine überzeugende Show hin und behauptet, von Gregor ebenfalls über den Tisch gezogen worden zu sein. Amelie sieht ihre Felle davonschwimmen, bei den Anteilen des Hotels wie bei Torbens Vermögen.Sina will nicht wahrhaben, dass Eva sie manipuliert haben soll, aber das Treffen mit den neuen Hausbesitzern öffnet ihr die Augen. Saskia erkennt in einem nahen Moment mit Jakob, wem ihr Herz gehört. Für wen hat sie sich wohl entschieden, für Jakob oder Bambi? Die WG-Bewohner beschädigen bei einem Möbeltransport versehentlich Benedikts Auto. Um Stress aus dem Weg zu gehen, greift Conor zu einem riskanten Plan.Yannick scheint es sich mit seinen fortwährenden Flirtversuchen nun endgültig mit Vanessa verdorben zu haben. Ein kleines Auto sorgt jedoch dafür, dass Vanessa ihr Urteil revidiert. Derweil kann Justus die Tacla-Lieferprobleme Georg gegenüber nicht geheim halten. Als der sich nun in die Geschäfte einmischen will, passt das Justus gar nicht.Gerner sagt Yvonne ehrlich, dass er zu W&L zurückkehren und gemeinsam mit Katrin die Firma führen wird. Yvonne erkennt wütend, dass es Gerner dabei vor allem um die Fehde mit Felix geht. Lilly merkt, dass Tanja die Musik mehr fehlt, als sie zugeben will. Deshalb lockt sie Tanjas Manager ins Vereinsheim, damit die beiden sich aussprechen. Doch Tanja ist von Lillys Plan alles andere als begeistert und lässt Lilly stehen.Kiki will das geplante Date von Stella und Diego sabotieren. Sie denkt sich spontan einen Plan aus und strahlt vor Schadenfreude, als dieser aufzugehen scheint. Kiki ist erleichtert, dass die beiden nichts von ihrer Manipulation ahnen. Sie freut sich, als ihr Traum von einem Date mit Diego in Erfüllung geht. Kiki sieht sich ihrem Ziel, Stellas Leben zu übernehmen, ein Stückchen näher, als Diego ihr Komplimente macht. Kiki glaubt auf einem guten Weg zu sein, die Traumfrau von Diego werden zu können.Paula will nicht wahrhaben, dass wirklich Theo hinter dem WG-Brand steckt und stellt ihn zur Rede. Sie ist geschockt, als ihr Bruder seine Schuld tatsächlich zugibt. Theo verspricht ihr, sich zu stellen. Doch während Paula erschüttert Joes Verdacht bestätigt und nur mit Mühe verhindern kann, dass der sich umgehend rächt, plant Theo bereits seine Flucht. Verzweifelt sucht er Jannes ein letztes Mal auf und erklärt ihm vage, aus Berlin verschwinden zu müssen.