«Aktenzeichen» gewinnt fast 300.000 Zuschauer hinzu

Quotennews

Die Fahndungssendung war erneut ein großer Erfolg. Nur die «Tagesschau» hatte am Mittwoch mehr Zuseher.



Erfolg für das ZDF: Eine weitere von Rudi Cerne moderierte Aussage der Fahndungssendungkam am Mittwochabend ab kurz vor halb neun Uhr auf 4,71 Millionen Zuschauer ab drei Jahren. Gegenüber der vorherigen Ausstrahlung gewann die Produktion somit 0,29 Millionen Fans hinzu. Diesmal lag die Quote im Gesamtmarkt bei tollen 16,5 Prozent. Insgesamt gab es sowieso nur eine Sendung im deutschen Fernsehen am Mittwoch, die eine größere Reichweite hatte: Die 20-Uhr-, die allein im Ersten auf 5,15 Millionen Seher (19,2%) kam.Zurück aber zur ZDF-Fahndungssendung, die auch bei den jungen Leuten sehr ansehnliche Werte generierte: Bei den 14- bis 49-Jährigen sicherte sich Rudi Cerne im Schnitt 12,4 Prozent Marktanteil. 1,03 Millionen 14- bis 49-Jährige sahen das eineinhalbstündige Live-Format. Wieso begann die Sendung später als offiziell geplant? Das ZDF hatte am Mittwoch recht spontan ein Nachrichtenspecial um 19.25 Uhr on air geschickt. Thematisiert wurde darin der schlimme Brand im Flüchtlingslager in Moria; 2,55 Millionen Menschen (11,6%) verfolgten die rund 15 Minuten lange Produktion, durch die sich auch die Vorabendserieverzögerte. Gestartet gegen 19.40 Uhr, erreichte das Format 11,3 Prozent Marktanteil insgesamt und eine Sehbeteiligung in Höhe von 2,93 Millionen.Stark gefragt war am späten Abend übrigens das neue- ab 0.50 Uhr holte der Ableger der erfolgreichen News-Sendung des Zweiten diesmal 8,3 Prozent Marktanteil bei den jungen Leuten. 0,52 Millionen Menschen schauten nachts noch zu; die rund 15 Minuten lange Sendung erreichte dabei 9,3 Prozent.