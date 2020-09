VOX setzt Dick-Wolf-Serien wieder auf den Freitag

TV-News

«Law & Order: SVU» und «Chicago P.D.» kehren zurück und läuten bald das Wochenende ein. Quotenknaller waren beide Serien zuletzt nicht.

Der Kölner Sender VOX strukturiert im Herbst seinen Freitagabend um, setzt dort dann aber keine Serien ein, die dort noch nie liefen. Zuletzt ist dieser Abend bestückt mit mehreren Re-Runs der Krimiserie. Die Knochenjägerin bleibt dort auch bis einschließlich 2. Oktober 2020 aktiv. Ab dem 9. Oktober wird der Abend vertrauensvoll in die Hände des Serienmasterminds Dick Wolf gelegt, der jüngst etwa mit «FBI» Erfolge feiert.Ebenfalls zu seinem Serienuniversum gehören «Law & Order: SVU» und die ganze «Chicago»-Welt. Von erst genannter Serie startet VOX am 9. Oktober zur besten Sendezeit die inzwischen schon 21. Staffel. Die Ausstrahlung ist aktuell in Doppelfolgen geplant. Zuletzt lief die Serie bei VOX im Sommer 2019 am Freitag, kaum eine Folge schaffte mehr als fünf Prozent Marktanteil bei den Umworbenen – großflächiger Erfolg blieb also aus. Ab 22.15 Uhr ist zudem noch eine Wiederholung aus früheren Folgen geplant.Ab dem 9. Oktober kehrt auchins deutsche Fernsehen zurück. Die Polizeiserie beginnt um kurz nach 23 Uhr und wird in ihrer fünften Season laufen. Auch hier wird vermutlich kein Quotenerfolg in Sicht sein, das Staffelfinale von Staffel vier holte Mitte 2019 nur etwas mehr als drei Prozent Marktanteil bei den klassisch umworbenen Zuschauern.