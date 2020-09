Showtime verlängert «The Chi»

US-Fernsehen

Der Pay-TV-Sender hat das Format für eine vierte Staffel verlängert.

Der ViacomCBS-Sender Showtime hat die Serie «The Chi» um eine weitere Staffel verlängert. Bereits am 23. August lief das Finale der dritten Runde, die Fans mussten also nur ein paar Wochen bangen, ob die Geschichten fortgesetzt werden. Die Serie wird als eine Coming-of-Age-Geschichte beschrieben, die in der South Side von Chicago spielt.Gary Levine, Präsident der Entertainment-Abteilung von Showtime, sagt dazu: „Lena Waithe erkundet zusammen mit Justin Hillian die Freuden und den Herzschmerz des Lebens an der South Side auf eine Weise, die im Fernsehen einzigartig ist, und wir freuen uns über die Aussicht, diese Erkundung mit ihnen fortzusetzen.“Die Besetzung der dritten Staffel bestand aus Ntare Guma Mbaho Mwine, Jacob Latimore, Alex Hibbert, Yolonda Ross, Shamon Brown Jr., Michael V. Epps und Birgundi Baker. Justin Hillian wird erneut als Produzent und Showrunner ans Set zurückkehren. Touchstone Television dreht das Format.