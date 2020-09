Anthologie-Reihe rund um NFL-Stars in Arbeit

US-Fernsehen

Die neue Serie dreht sich um einen ehemaligen Spieler der New York Giants.

Game1, das von Greg Economou und Basil Iwanyk gegründete Sportstudio, arbeitet mit der Gifford Media Group zusammen, um Frank Giffords Bestseller-Buch „The Glory Game: How the 1958 NFL Championship Changed Football Forever“ auf die Bildschirme zu bringen. Der inzwischen verstorbene Gifford veröffentlichte das Buch vor knapp zwölf Jahren. Mitautor war Peter Richmond.Die neue Anthologie-Serie heißt «Glory Game» und dramatisiert die Geschichte der modernen NFL. In der ersten Saison wird Gifford die Zeit mit den Giants und seine Zeit in New York City aufzeigen, in den weiteren Staffeln folgende andere Teams, die in verschiedenen Epochen angesiedelt sind.„Um den großen John Madden zu zitieren: Die moderne NFL begann mit der NFL-Meisterschaft 1958, und es gab niemanden, der die Geschichte dieses Spiels und der späteren Entwicklung der Liga besser erzählen konnte als mein Vater“, so Cody Giffords Sohn und Gründer der Gifford Media Group.