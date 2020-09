«Joko & Klaas gegen ProSieben»: Geglückte Rückkehr mit einem "Aber"

Quotennews

Die Show mit Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf scheint sich in den wärmeren Monaten besser zu machen.

"This is my quest! To follow that star …": Am Dienstagabend hallte es wieder durch das Programm von ProSieben . "Die früheste Samstagabendshow der Woche" kehrte zurück, wie Steven Gätjen es bezeichnete:, die Wettkampfshow, in der zwei Entertainer gegen ihren Heimatsender kämpfen, um 15 Liveminuten zu ergattern und einer im Versagensfall wartenden Strafe zu entgehen. Und diese Rückkehr ist geglückt: Ab 20.15 Uhr schauten sich 0,89 Millionen Umworbene unter anderem an, wie Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf versuchten, tief zu springen, verwirrende Spuren im Sand zu hinterlassen und Matthias Schweighöfer zu durchschauen.Tolle 12,5 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe kamen dabei heraus. Insgesamt wurden 1,21 Millionen Fernsehende gemessen, damit holte sich der Münchener Privatsender eine Gesamtsehbeteiligung in der Höhe von sehr guten 4,8 Prozent. Im Vergleich zur Frühlingsstaffel ging es allerdings abwärts: Keine Folge in der zurückliegenden Frühlingsrunde kam auf weniger als 5,0 Prozent insgesamt oder 13,0 Prozent bei den Jüngeren.Ab 23 Uhr schloss diesen Dienstagabend eine-Wiederholung mit soliden 4,2 und 9,3 Prozent an. Ab 1.10 Uhr folgte noch eine Wiederholung mit mäßigen 3,6 Prozent bei allen und miesen 5,2 Prozent bei den Werberelevanten. Insgesamt schauten 0,40 respektive 0,13 Millionen Menschen rein.