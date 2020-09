Aus für die Kardashians: Reality-Show endet 2021

US-Fernsehen

Das Format des US-Senders E! wird nach 20 Staffeln nicht mehr fortgesetzt.

Eine der weltweit bekanntesten Reality-TV-Marken steuert schnurstracks dem Ende entgegen.wird im Jahr 2021 vorbei sein. "Schweren Herzens verabschieden wir uns von «Keeping Up with the Kardashians»", sagte die berühmte Familie in einer gemeinsamen Erklärung, die von Kris Jenner, Kourtney Kardashian, Kim Kardashian West, Khloé Kardashian, Rob Kardashian, Kendall Jenner, Kylie Jenner und Scott Disick unterzeichnet wurde.Weiter hieß es: "Nach 14 Jahren, 20 Staffeln, Hunderten von Episoden und mehreren Spin-off-Shows haben wir als Familie beschlossen, diese ganz besondere Reise zu beenden. Wir sind Ihnen allen, die uns in all diesen Jahren beobachtet haben, mehr als dankbar - durch die guten und die schlechten Zeiten, durch das Glück, die Tränen und die vielen Beziehungen und Kinder. Wir werden die wunderbaren Erinnerungen und die unzähligen Menschen, die wir auf diesem Weg getroffen haben, für immer in Ehren halten."Auch der ausstrahlende Sender E!, hierzulande im Pay-TV aktiv und die Serie ebenfalls zeigend, veröffentlichte ein Statement. In diesem heißt es: "E! ist seit 14 Jahren das Zuhause und die erweiterte Familie der Kardashian-Jenners, in der das Leben dieser befähigenden Familie im Mittelpunkt steht", heißt es in der Erklärung des Netzwerks. "Zusammen mit Ihnen allen haben wir es genossen, die intimen Momente zu verfolgen, die die Familie so mutig geteilt hat, indem sie uns an ihrem täglichen Leben teilhaben ließ", heißt es in der Erklärung des Netzwerks. E! stellte auch klar, dass es eine Entscheidung der Promi-Familie war, fortan ohne Kameras zu leben. Die letzte Staffel zeigt der Sender 2021.Übersetzt mit www.DeepL.com/Translator (kostenlose Version)Übersetzt mit www.DeepL.com/Translator (kostenlose Version)