430.000 sehen Rückkehr von «Late Night Berlin»

Quotennews

Die Show mit Klaas sicherte sich somit passable Quoten. Zuvor punktete bei ProSieben der Film «Wonder Woman».

Die in München ansässige TV-Station ProSieben beendet die Sommerpause – seit Montag ist etwa wieder der wöchentliche Late-Night-Talkmit Moderator Klaas Heufer-Umlauf on air. Die erste neue Folge in dieser Saison startete um kurz nach 23 Uhr und sicherte sich 430.000 Zuschauer. Vergleich: Das Staffelfinale im späten Frühjahr war auf 480.000 Leute gekommen. Hatten sich damals 9,5 Prozent der Umworbenen vorläufig verabschiedet, begrüßten nun 8,2 Prozent der Jungen die Sendung zurück. Für die Bemessung des Erfolgs des Formats muss man aber auch die Abrufzahlen im Netz kennen; nach ProSieben-Angaben liegen die Reichweiten online in der Regel höher als im klassischen TV.Im linearen Fernsehen lief vor der Klaas-Show der Film «Wonder Woman» ► , der sich nach «Die Höhle der Löwen» den zweiten Zielgruppen-Primetimeplatz sicherte. 11,8 Prozent wurden gemessen, ein ziemlich starker Wert für den Kanal mit der roten Sieben. Die Gesamtreichweite belief sich ab 20.15 Uhr auf 1,66 Millionen Zuschauer.Somit platzierte sich ProSieben zum Beispiel deutlich vor Kabel Eins – auch dort lief ein US-Blockbuster um 20.15 Uhr. Viereinhalb Prozent der Umworbenen sahen