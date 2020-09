ZDF: «aspekte» geht raus aus dem Studio

TV-News

Die Sendung wird zum Reportageformat. Die letzte Studiosendung läuft anlässlich der Frankfurter Buchmesse.

Das Zweite Deutsche Fernsehen baut seine Kultursendungum. Ab Herbst wird aus dem Format eine Reportagesendung, die ohne festes Studio auskommt, sondern immer direkt am Ort des Geschehens berichtet. Die Moderatoren Katty Salié und Jo Schück sind fortan unterwegs, präsentieren Themen und treffen Kulturschaffende und andere Gesprächsgäste an den unterschiedlichsten Plätzen. Die Änderungen greifen ab dem 23. Oktober.Daniel Fiedler, ZDF-Redaktionsleiter der Abteilung Kultur Berlin: "Man muss sich verändern, um sich treu zu bleiben. Wir verlassen unser Fernsehstudio, und gehen dahin, wo Kultur und Debatte entstehen - auch in der Präsentation.“ Die letzte Studiosendung läuft somit am 16. Oktober, sie wird sich der Frankfurter Buchmesse widmen und sogar 75 Minuten lang sein. Weiterhin ist «aspekte» ab dem 23. Oktober um 23 Uhr im linearen Fernsehen geplant, ab November wird man wohl später senden, da der Slot dann Jan Böhmermann gehört.Für Fans des Formats ist das nicht ganz so wichtig, denn mit dem Relaunch wird es alle Folgen immer schon vorab in der ZDF Mediathek geben – dort sollen sie freitags ab 21 Uhr angeboten werden. Anne Reidt, Leiterin der ZDF-Hauptredaktion Kultur: "Auch wir mussten auf Corona reagieren: «aspekte» war 'on tour' und hat neue Formen der Präsentation gewagt. Statt Fernsehstudio mit oder ohne Publikum, Erlebnis vor Ort. Die positive Zuschauerresonanz in dieser Zeit hat die Redaktion darin bestärkt, diesen Weg nach der Frankfurter Buchmesse konsequent weiterzugehen."