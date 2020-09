Quotennews

ProSieben- und Sat.1-Filme trotzen großer Konkurrenz

Niklas Spitz von 07. September 2020, 09:42 Uhr

In der Primetime verzeichneten beide Sender mit Spielfilmen überdurchschnittliche Marktanteile in der klassischen Zielgruppe. Anders als RTL bestand man gegen die große Konkurrenz am Abend.

Mit dieser Meldung hätten wohl nicht viele gerechnet. An einem Abend, an dem die Fußball-Nationalmannschaft im «Tatort» nach der Sommerpause sendete und «Grill den Henssler» ins Staffelfinale ging, bescherten zwei Spielfilme



In Sat.1 gab es zwar keine Free-TV-Premiere zu sehen, dafür aber einen der erfolgreichsten deutschen Filme der letzten zehn Jahre. Die Unterföhringer schickten «Fack ju Göhte» ins Rennen und hatten ebenfalls Erfolg. Bei den klassisch Umworbenen sprangen mit 0,85 Millionen Zuschauern gute 9,4 Prozent Sehbeteiligung heraus. Auf dem Gesamtmarkt war man mit 1,34 Millionen und 4,4 Prozent etwas schwächer unterwegs. Dennoch in Unterföhring kann man mit den Resultaten der beiden Spielfilme mehr als zufrieden sein.



Denn, dass es auch anders geht, zeigte die Senderfamilie von RTL. Dort bekam man die harte Konkurrenz am Sonntagabend wesentlich mehr zu spüren. «Grill den Henssler» verabschiedete sich leicht unterdurchschnittlich und «Die Schlümpfe» sorgten trotz Free-TV-Premiere für sehr schwache Quoten bei Jung und Alt (



© AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK; videoSCOPE 1.3, Marktstandard: TV. Zuschauer ab 3 Jahren und 14-49 Jahre (Vorläufige Daten), BRD gesamt/ Fernsehpanel D+EU Millionen und Marktanteile in %.

