Ein weiteres Jahr: Kleber bleibt dem «heute journal» treu

Köpfe

Der Journalist hat sein Arbeitspapier bis Ende 2021 verlängert.

Kontinuität beim ZDF: TV-Journalist Claus Kleber hat beim(in der Regel ab 21.45 Uhr zu sehen) um ein weiteres Jahr verlängert und bleibt dem Nachrichtenmagazin somit bis Ende 2021 treu. Kleber feierte vor wenigen Tagen seinen 65. Geburtstag, er wird das Magazin also auch noch moderieren, wenn er 66 Jahre alt ist.Ende 2021 wird Kleber dann 18 Jahre zum Team der Sendung gehören, bis 2008 war er übrigens auch Redaktionsleiter des Formats. Diesen Job hat nun der Journalist Wulf Schmiese inne – er leitet damit auch die neuen Nachtnews «heute journal update», die in dieser Woche starten. Für dieses Format wird Schmiese auch hin und wieder selbst vor der Kamera in Erscheinung treten.Zurück aber zu den Original-«heute journal»-Nachrichten. Neben Kleber moderieren die Sendung derzeit auch Marietta Slomka, Christian Sievers und Bettina Schausten.