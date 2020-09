«Schlagersommer» bringt den MDR in die erste Reihe

Quotennews

Mehr als anderthalb Millionen Zuschauer brachten der Show am Samstagabend den vierten Platz im Sender-Ranking ein. Das ZDF sicherte sich derweil die Marktführung.

MDR-Erfolge am Samstagabend Schon vor vier Wochen hatte es für den MDR sehr gut am Samstagabend ausgesehen, «Die Schlager des Sommers - Die Märchenschloss-Nacht» sicherte sich am 9. August durchschnittliche 1,61 Millionen Zuschauer ab drei Jahren. Das reichte dem MDR damals sogar zu grandiosen 7,7 Prozent Marktanteil.

Das MDR Fernsehen hat sich am Samstag vorgekämpft auf einen außergewöhnlich guten Tagesmarktanteil von 3,1 Prozent, was zu Platz acht im Senderranking reichte. Hauptverantwortlich für den Erfolg des Senders war dabei die Primetime-Show. Ab 20.15 Uhr verfolgten die mehr als zweistündige Sendung 1,61 Millionen Zuschauer ab drei Jahren, die den MDR damit in die erste Senderreihe katapultierten. Nur Das Erste , das ZDF und RTL holten in der Primetime höhere Reichweiten. Der Marktanteil des Senders schoss infolgedessen auf starke 6,4 Prozent.Damit konnten die üblichen Marktanteile des MDR nahezu verdreifacht werden, normalerweise liegt der öffentlich-rechtliche Sender bei Marktanteilen von rund 2,2 Prozent. Im Sendegebiet des MDR stieg der Marktanteil für den «Schlagersommer» sogar auf tolle 15 Prozent an.Marktführer in der Primetime wurde am Samstagabend derweil das ZDF , das es mitauf 4,52 Millionen Zuschauer ab drei Jahren und starke 17,2 Prozent bei allen brachte. Eine höhere Reichweite sicherte sich am Samstag lediglich die, die um 20 Uhr allein im Ersten 4,85 Millionen Zuschauer verfolgten. Danach schalteten aber viele Zuschauer ab, sodass sich der Primetime-Film3,13 Millionen Interessenten sicherte. Das reichte aber noch zu soliden 11,9 Prozent bei allen.