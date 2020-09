«Dickes Deutschland» kehrt mit Tiefstwert zurück, «Die Katzen-Kita» startet gut

Quotennews

Gegen starke Show-Konkurrenten tat sich «Dickes Deutschland» bei RTLZWEI schwerer als zuletzt. Einen erfolgreichen Einstand legte «Die Katzen-Kita» bei VOX hin, die anderen Tierformate liefen am Vorabend aber noch stärker.

Nachdem die Doku-Reihebereits mit Wiederholungen gut in der Samstags-Primetime von RTLZWEI angekommen war, setzte der Sender das Format in dieser Woche mit einer zweiten Staffel und neuen Folgen fort. Das erwies sich zum Auftakt aber als keine allzu gute Idee, jedenfalls schalteten ab 20.15 Uhr nur 4,5 Prozent der Umworbenen ein. Für das Format, das seit anderthalb Jahren bei RTLZWEI zu sehen ist, bedeutete das einen neuen Tiefstwert, mehr als fünf Prozent Marktanteil wurden in der Primetime bis dato stets ermittelt. Insgesamt konnten 0,62 Millionen Zuschauer ab drei Jahren und durchwachsene 2,4 Prozent gemessen werden.Noch hinzu kommt, dass sich eine Folge vonam späteren Abend aus Quotensicht in die falsche Richtung entwickelte. Lediglich 3,8 Prozent wurden für das Format zwischenzeitlich ausgewiesen, bevor sich eine zweite Folge gegen 23.20 Uhr auf versöhnliche 5,1 Prozent steigerte. Etwas besser schlug sich in der Primetime unterdessen VOX , wenngleich «Bad Neighbors 2» ► den Senderschnitt strenggenommen ebenfalls verpasste. Mit 6,4 Prozent in der Zielgruppe wird VOX vermutlich aber leben können, einzig die Gesamtreichweite fiel mit 0,58 Millionen Zuschauern ziemlich schwach aus.Rundum zufrieden dürfte man in Köln dafür bei einem Blick auf den Vorabend sein, wo ein neues Tierformat erfolgreich aus dem Startblock kam., die zum ersten Mal ab 19.10 Uhr zu sehen war, unterhielt 0,87 Millionen Zuschauer ab drei Jahren und solide 4,3 Prozent am Gesamtmarkt. Bei den 14- bis 49-Jährigen reichte es zu leicht überdurchschnittlichen 7,4 Prozent.hatte es eine Stunde zuvor sogar auf 9,4 Prozent gebracht, eine alte Folge vongegen 17.55 Uhr sogar auf fantastische 10,5 Prozent der Jüngeren.