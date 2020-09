Primetime-Check

Wie verlief der Neustart der «Lego Masters» aus Quotensicht? Wie viele Zuschauer erreichten die beliebten ZDF-Krimis? Dies und mehr im Primetime-Check …

Die meisten jüngeren Zuschauer zwischen 14 und 49 Jahren wollten bei RTL sehen: 1,03 Millionen Umworbene führten zu überzeugenden 15,7 Prozent Marktanteil. Insgesamt haben 2,00 Millionen Zuschauer 7,8 Prozent Marktanteil eingebracht. Das ZDF hatte derweil die meisten älteren Zuschauer auf seiner Seite:unterhielt 5,19 Millionen aller Fernsehenden, daraus resultierten 19,9 Prozent Marktanteil. 0,58 Millionen 14- bis 49-Jährige entsprachen zudem einer Quote in Höhe von 9,0 Prozent. Das Erste blieb mitim Mittelmaß stecken und musste mit nur 2,90 Millionen Zuschauern und 11,1 Prozent Marktanteil vorliebnehmen. 0,42 Millionen junge Zuseher mündeten in 6,4 Prozent Marktanteil.Sat.1 hat mit dengepunktet: 9,8 Prozent Marktanteil gab es damit zu holen, 0,63 Millionen 14- bis 49-Jährige sahen zu. Beim Gesamtpublikum betrug die Reichweite 1,39 Millionen. ProSieben lag mitnur knapp dahinter mit 9,1 Prozent und 0,59 Millionen jungen Zuschauern. Insgesamt hatten 1,26 Millionen Menschen eingeschaltet. Bei Kabel Eins haben die US-Serien erst spät aufgedreht, dann aber richtig: So hatteum 22.10 Uhr 6,6 Prozent Marktanteil vorzuweisen, ehesich danach sogar auf 7,3 Prozent zu bessern wusste – deutlich überdurchschnittliche Ergebnisse also. Zwei weitere Folgen der Krimiserie waren ab 20.15 Uhr jedoch nicht über maue 3,7 sowie 4,1 Prozent hinausgekommen. Zwischen 0,72 Millionen und 0,91 Millionen schwankten die Gesamt-Zuschauerzahlen.konnte bei VOX von den Kabel-Eins-Zahlen in der Zielgruppe nur träumen, die drei Wiederholungen hatten in der Spitze nicht mehr als 6,1 Prozent Marktanteil zu bieten. Bei allen Fernsehenden lag man allerdings durchaus auf dem Niveau von Kabel Eins, 0,72 bis 0,80 Millionen Zuseher ab drei Jahren wurden mit der Krimiserie angesprochen.hat RTLZWEI schöne Ergebnisse beschert: 7,2 Prozent Marktanteil standen bei den Werberelevanten auf dem Zettel, 0,75 Millionen Zuschauer waren insgesamt mit von der Partie. Auchlief danach mit 6,7 Prozent noch sehr gut bei den Jüngeren.