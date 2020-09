Parship Group übernimmt The Meet Group

Wirtschaft

Damit entsteht ein weiteres deutsches „Einhorn“.

Übernahme abgeschlossen: Der Parship Group, ein gemeinsames Unternehmen von ProSiebenSat.1 und General Atlantic, gehört nun auf offiziell die The Meet Group. Mit dem Zusammenschluss zur ParshipMeet Group entsteht ein führender Anbieter im internationalen Online-Dating-Markt sowie ein neues „Einhorn“, also eine Firma mit einer Bewertung von mehr als einer Milliarde Euro.Nachdem die Parship Group aus der NuCom Group herausgelöst wurde, bildet das nun als ParshipMeet Group firmierende Unternehmen die neue Online-Dating-Säule von ProSiebenSat.1. Zum ersten Halbjahr 2020 beträgt deren über die vergangenen zwölf Monate kumulierter pro-forma Umsatz rund 451 Millionen Euro, das pro-forma adjusted EBITDA zirka 95 Millionen Euro.Rainer Beaujean, Vorstandssprecher & Finanzvorstand der ProSiebenSat.1 Media SE: „Durch die Kombination dieser beiden erfolgreichen sowie komplementären Unternehmen schaffen wir mit der ParshipMeet Group einen führenden globalen Player im Online-Dating-Markt. Mit der Transaktion stellen wir zugleich erneut unter Beweis, wie wir die Stärke unseres Entertainment-Geschäfts nutzen können, um das Wachstum von verbraucherorientierten Digital-Plattformen und Commerce-Unternehmen zu unterstützen. Auf diese Weise schaffen wir Wert für unsere Aktionäre.“Tim Schiffers, CEO ParshipMeet Group, sagte am Freitag: „Online-Dating und insbesondere interaktives Live-Video sind globale Megatrends, die unsere gesamte Lebenswelt auch in Zukunft transformieren werden. Mit einer steigenden Anzahl von Singles – darunter immer mehr Digital Natives – wird Online-Dating zu einem immer stärker akzeptierten und genutzten Weg, einen Partner zu finden. Durch die Kombination der Angebote von The Meet Group und der Parship Group decken unsere Marken das gesamte Spektrum des Online-Dating-Marktes ab: sich treffen, kennenlernen und verlieben