Sport1 Medien AG verlängert mit Olaf Schröder

Der 49-Jährige wird die Geschicke des Unternehmens bis mindestens 2024 leiten. Auch Dr. Matthias Kirschenhofer bekommt ein neues Arbeitspapier.

Kontinuität in der Geschäftsleitung: Die Sport1 Medien AG, die unter anderem den Sportsender Sport1 betreibt, hat den Vertrag mit dem Vorstandsvorsitzenden Olaf Schröder (49) verlängert. Sein neues Arbeitspapier hat nun bis Ende 2024 Gültigkeit. In dieser Funktion koordiniert er die Vorstandspolitik und verantwortet die strategische Entwicklung der Sport1 Medien AG, die M&A-Aktivitäten, Kommunikation, Personal sowie die Aktivitäten der Sport1 Medien-Tochtergesellschaften mit der Sport1 GmbH, der Magic Sports Media GmbH, der Match IQ GmbH, der Plazamedia GmbH und der Leitmotif Creators GmbH.Auch der im Vorstand für die Bereiche Finanzen und Recht zuständige Dr. Matthias Kirschenhofer bleibt dem Unternehmen bis Ende 2024 treu. Er erhielt ebenfalls einen neuen Vertrag. Kirschenhofer arbeitet seit 2017 in der Firma.Dr. Paul Graf, Vorsitzender des Aufsichtsrats der Sport1 Medien AG: „Die Vertragsverlängerungen mit Olaf Schröder und Dr. Matthias Kirschenhofer sorgen für Kontinuität und Stabilität in der Führung des Konzerns. Ich freue mich sehr, dass Herr Schröder und Herr Dr. Kirschenhofer nach dem erfolgreichen Ergebnis bei der Bundesliga-Rechtevergabe den eingeschlagenen Weg weitergehen wollen, sich langfristig dem Unternehmen verpflichtet haben und das Team in Ismaning durch diese Krise, welche eine große Herausforderung für alle Medienunternehmen darstellt, führen werden.“