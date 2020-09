Aigner leitet nun auch Discovery-Geschäfte in BeNeLux

Köpfe

Alco De Jong, bisher als Geschäftsführer BeNeLux tätig, wird Discovery verlassen.

Stühlerücken Das Portfolio von James Gibbons, bisher EVP General Manager UK & ANZ, wurde neu ausgerichtet. Als GM UK & Nordics verantwortet er neben neben den britischen Märkten künftig auch Skandinavien. Die skandinavischen Länder wurden unter der Führung von Nicklas Norrby vereinheitlicht. Norrby war seit 2019 für das schwedische Geschäft verantwortlich und wird nun direkt an Gibbons berichten.

Spanien, Portugal sowie Frankreich stehen künftig unter der Leitung von Antonio Ruiz, der zum Geschäftsführer Iberia & France ernannt wurde.

Jamie Cooke wird eine neue kombinierte Rolle für Russland, CEEMCA, MEA und das zentrale Pay-TV-Geschäft von Discovery in EMEA übernehmen und weiterhin als Elternzeitvertretung für Victoria Davies, Geschäftsführerin CEEMCA, agieren.

Der CEO von TVN Polen, Piotr Korycki, hat seinen Rücktritt von Discovery angekündigt. Kasia Kieli wird die Leitung des Sendernetzwerks übernehmen.

Neue Strukturen beim Medienunternehmen Discovery: Susanne Aigner, die die Geschäfte der Firma in Deutschland, Österreich und der Schweiz verantwortet, bekommt nun auch das Sagen über die Aktivitäten in den Niederlanden, Belgien und Luxemburg. Der bisher zuständige Chef in diesen Ländern, Alco De Jong, wird Discovery verlassen, hieß es am Donnerstag. "Nach 17 Jahren bei Discovery BeNeLux ist es an der Zeit für etwas Neues. Ich bin sehr dankbar für die vielfältigen Möglichkeiten, die mir Discovery geboten hat, um das Geschäft und unser Portfolio in den BeNeLux-Ländern auszubauen, wie zum Beispiel den Launch unseres Streaming-Services Dplay, die Einführung von TLC oder das Wachstum von Eurosport . Ich verlasse ein sehr gesundes Unternehmen mit einem großartigen Team und einem starken Fundament für die Zukunft", sagt Alco De Jong.Susanne Aigner kommt in einer Discovery-Mitteilung wie folgt zu Wort: "Es ehrt mich, als Geschäftsführerin die BeNeLux-Region leiten zu dürfen und ich freue mich auf die bevorstehenden Aufgaben. Gleichzeitig möchte ich Alco für seine hervorragende Arbeit in den letzten Jahren danken. Die Erfolge und Meilensteine, die er erreicht hat, bilden die Grundlage für das, was nun kommen wird. Gemeinsam mit den Teams aus den BeNeLux- sowie den deutschsprachigen Ländern arbeiten wir nun an der Verwirklichung unserer großen Ambitionen, uns als führendes Unternehmen im digitalen Bereich zu positionieren, indem wir neue Initiativen schaffen und Wachstumschancen für das Geschäft in dieser neuen, erweiterten Region identifizieren"Kasia Kieli, President & Managing Director von Discovery in der EMEA-Region, sprach davon, dass man immer daran arbeite, Synergien zu identifizieren und das Geschäft zu rationalisieren. "Mit dieser Umstrukturierung haben wir einen klaren Weg zu einem schlankeren Betriebsmodell definiert, bei dem wir marktübergreifend vorhandene Kompetenzen optimal ausschöpfen. Wir bündeln unser Know-how und nutzen unsere Größe - dadurch werden wir in der Lage sein, Entscheidungsfindungen zu beschleunigen, sowie agiler und gezielter auf künftige Geschäftsmöglichkeiten zu reagieren.“ Klar ist auch: Das Wirkungsfeld von Aigner wird dadurch größer; es ist auch schon in Deutschland gewachsen. In dieser Woche wurde die Übernahme des vorher zu Leonine gehörenden Senders Tele5 abgeschlossen.