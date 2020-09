Bundesliga-Frauen bleiben bei MagentaSport

TV-News

Pro Wochenende sollen zwei bis drei Spiele gestreamt werden.

Das Sportangebot der Telekom, MagentaSport, bleibt Partner der obersten Frauen-Bundesliga, die den Namen Flyeralarm Frauen-Bundesliga trägt. Die neue Runde in dieser Spielklasse beginnt am ersten September-Wochenende, MagentaSport überträgt dann pro Spieltag entweder zwei oder drei Matches.Mein Anspruch ist, dass man nicht Zweiter bleibt", sagt Jens Scheuer, Trainer des Vize-Meister FC Bayern München, zu seinen Titelambitionen bei MagentaSport: "Wir wollen die Mannschaft so entwickeln, dass sie in geraumer Zeit die Nummer Eins wird und auch Deutscher Meister wird."Zum Saisonauftakt am Freitag, 4. September, wird ab 19.15 Uhr der Champions-League-Finalist, Deutscher Meister und Pokalsieger, der VfL Wolfsburg, gegen SGS Essen live gezeigt - Martin Piller kommentiert. Am Sonntag ab 14 Uhr trifft der FC Bayern München auf den SC Sand, Alex Kunz wird dann am Mikro sitzen und das Geschehen für die Zuschauer einordnen.