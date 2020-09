«Die Mumie» läuft bei Nitro zur Höchstform auf

Quotennews

Der Streifen, der schon bei zahlreichen Sendern lief, verbuchte weit über vier Prozent.

Mit dem US-Spielfilm, in der Brendan Fraser, Jet Li und Mario Bello die Hauptrollen spielten, wurde in den vergangenen zehn Jahren bei vielen Fernsehsendern ausgestrahlt. Die Free-TV-Premiere feierte die Produktion von Rob Cohen am ersten Weihnachtsfeiertag 2010 vor 4,30 Millionen Zuschauern bei RTL Die Produktion von den «Smallville»-Produzenten Alfred Gough und Miles Millar erreichte nun bei Nitro 1,06 Millionen Fernsehzuschauer. Am Mittwoch um 20.15 Uhr wurde ein Marktanteil von 3,9 Prozent Marktanteil erzielt. Bei den für die Werbewirtschaft wichtigen Fernsehzuschauern erreichte der Spielfilm, bei dem Simon Duggan die Kameraarbeit übernahm, 0,36 Millionen Zuschauer und 4,6 Prozent Marktanteil.Ab 22.05 Uhr erzieltenoch 0,50 Millionen Zuschauer, wovon 0,17 Millionen zwischen 14 und 49 Jahre alt waren. Der Marktanteil lag weiterhin im grünen Bereich, denn es wurden 3,4 Prozent Marktanteil gemessen., der Spielfilm, der um 23.55 Uhr startete, sorgte für 0,15 Millionen Zuschauer ab drei Jahre. In der Zielgruppe fuhr man zweieinhalb Prozent Marktanteil ein.