«Die Simpsons» sind wieder im Aufwind

Die gelbe Familie läuft mit Reruns am werktäglichen Vorabend wieder besser.

In der Primetime hat es zuletzt mit der gelben Familie keine nennenswerte Erfolge gegeben, ProSieben hat die 31. Staffel nach nur wenigen Episoden unterbrochen. Bereits im Winter 2020 stoppte man kurzzeitig die Ausstrahlung der Serie, sodass die Deutschlandpremiere vieler Folgen bei Disney+ erfolgte.Am Vorabend haben sichzuletzt wieder berappelt. Am Mittwoch sicherte sich ProSieben überdurchschnittliche 10,4 und 11,3 Prozent Marktanteil, es wurden 0,36 sowie 0,47 Millionen Umworbene gemessen. Insgesamt wollten 0,48 sowie 0,62 Millionen Menschen die Chaos-Familie sehen. Bereits am Montag und Dienstag fuhr man zweistellige Werte ein, es wurden 10,3, 10,0, 12,9 und 10,2 Prozent Marktanteil ermittelt.«Die Simpsons» liefen besonders in den Monaten Juni, Juli und Anfang August bei ProSieben schwach. Zeitweise musste sich der Sender mit Werten um die sieben bis acht Prozent in der Zielgruppe zufrieden geben. Am Sonntag, den 19. Juli, wurden am Vorabend nur 3,4 und 5,7 Prozent Marktanteil eingefahren.Weiterhin sehr schwach läuft der Samstag, dort werden zwischen 12.45 und 15.45 Uhr einige Episoden wiederholt. Dort wurden am vergangenen Samstag Werte zwischen 5,4 und 9,3 Prozent in der Zielgruppe verbucht.