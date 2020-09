Primetime-Check

Wie schlug sich «Einfach Super!» im ZDF? Punktete das große «Stern TV»-Jubiläum?

Der Filmim Ersten sicherte sich mit 4,00 Millionen Fernsehzuschauern den ersten Platz in der Primetime. Der Marktanteil beim Gesamtpublikum lag bei 14,5 Prozent. Mit 0,59 Millionen 14- bis 49-Jährigen sicherte man sich 7,7 Prozent Marktanteil. Die Informationsformateund diegenerierten 7,9 und 9,4 Prozent, beim Gesamtpublikum holte man 10,3 und 11,1 Prozent Marktanteil. Es wurden 2,60 und 2,27 Millionen Zuschauer ermittelt.Das ZDF setzte auf die Show, die allerdings gegen das starke Gegenprogramm nicht ankam. Nur 2,79 Millionen Menschen schalteten ein, der Marktanteil lag bei 10,3 Prozent bei allen sowie 5,6 Prozent bei den jungen Leuten. Mit demsicherte sich der Mainzer Sender 2,64 Millionen Zuschauer und 12,5 respektive 7,4 Prozent Marktanteil. 30 Jahresorgten für 2,24 Millionen Zuschauer. Schon mit 0,82 Millionen Umworbenen holte die RTL-Show den ersten Platz in der Primetime, der Marktanteil lag bei mäßigen 13,2 Prozent.Der Staffelstart vonbegeisterte 1,02 Millionen Zuschauer in Sat.1, in der Zielgruppe fuhr man mittelmäßige 7,6 Prozent Marktanteil ein. Bei Kabel Eins unterhielt eine Wiederholung von0,72 Millionen Zuschauer, mit 5,4 Prozent Marktanteil lag der Sender leicht über dem Schnitt. Die ProSieben-Serienundbelegten bei den jungen Menschen die Plätze zwei und drei. 0,72 sowie 0,76 Millionen Umworbene wurden gemessen, die Marktanteile lagen bei 9,4 und 10,0 Prozent. Insgesamt waren 1,05 sowie 1,07 Millionen Zuschauer mit von der Partie. Die 22.15 Uhr-Ausgabe der Feuerwehrleute enttäuschte mit 7,4 Prozent Marktanteil.Die Primetime von RTLZWEI war ein voller Erfolg:erreichte 0,98 Millionen Zuschauer, in der Zielgruppe verbuchte die in München ansässige TV-Station 7,4 Prozent Marktanteil. Mitverbesserte man sich auf neun Prozent, die Gesamtreichweite sank auf 0,66 Millionen.Die ersten zwei Folgen der dritten-Staffel verbuchten 0,91 sowie 0,87 Millionen Zuschauer, bei den Umworbenen fuhr VOX schlechte 4,5 und 4,6 Prozent Marktanteil ein.enttäuschte mit 0,50 Millionen Zuschauern und schlechten 2,8 Prozent Marktanteil.