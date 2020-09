«Mulan» ist ab Dezember gratis

US-Fernsehen

In den nächsten Monaten müssen die Disney+-Kunden noch extra bezahlen.

Kurz vor dem Start von der Disney-Produktion «Mulan», die eigentlich in die Lichtspielhäuser kommen sollte, aber aufgrund der Corona-Pandemie zu Disney+ wandert, hat der Micky-Maus-Konzern weitere Details zur Veröffentlichungsstrategie bekannt gegeben. Am Freitag gibt es «Mulan» für 30 US-Dollar auf dem US-Markt, deutsche Kunden müssen 21,99 Euro zusätzlich berappen.Im Gegensatz zu anderen Anbietern ist der Besitz von «Mulan» für diesen Preis dauerhaft, sofern man Disney+-Kunde bleibt. Ab dem 4. Dezember 2020 wird «Mulan» dann allen Disney+-Abonnenten zur Verfügung stehen, allerdings ist noch nicht klar, ob dies auch weltweit der Fall ist.Der Film kann sowohl direkt bei Disney als auch über Plattformen wie Drittanbietern zum Beispiel Google, Apple oder Roku erworben werden. Derzeit ist Amazon kein Vertriebspartner des neuen Disney-Streifens. Der Film unter der Regie von Niki Caro ist eine Neuauflage des Disney-Animationsfilms von 1998. Wie das Original dreht sich «Mulan» um eine junge Kriegerin in China, die sich als Mann verkleidet, um ihrem älteren Vater den Militärdienst zu ersparen.