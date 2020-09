ZDF: Diskussion mit Produzentinnen und Produzenten über neue Programmvorhaben

Vermischtes

Intendant Dr. Thomas Bellut würdigt die Zusammenarbeit zwischen dem Sender und den Programmschaffenden in Corona-Zeiten.

Beim ZDF-Produzententag haben heute, am Mittwoch, den 2. September 2020, Programmverantwortliche des Senders vor rund 500 zugeschalteten Produzentinnen und Produzenten die Programmstrategie für das kommende Jahr vorgestellt. Im Anschluss daran wurden in dieser Runde künftige Projekte und programmliche Initiativen des Mainzer Senders diskutiert. Intendant Dr. Thomas Bellut würdigte in diesem Rahmen die produktive und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den deutschen TV-Produzenten in ungewöhnlichen Zeiten. Bellut lässt sich zitieren:"Die Film- und Fernsehschaffenden haben unter den widrigen Bedingungen großartig gearbeitet. Das ZDF hat, auch mit finanzieller Unterstützung, dazu beigetragen, dass die Firmen weiter für uns produzieren können. Wir werden auch künftig flexibel agieren und ein verlässlicher Partner für die Branche bleiben."Für die Zukunft wird weiter geplant: In 16 virtuellen Workshops diskutierten die Produzentinnen und Produzenten mit Programmverantwortlichen des ZDF über Programmvorhaben und Sendeplätze, wie der öffentlich-rechtliche Sender mitteilt. In diesen Workshops sollen etwa Ideen entwickelt werden, wie sich Publikumsgruppen, die nur noch wenig Kontakt zur ZDF-Senderfamilie haben, wieder besser erreichen lassen. Das Angebot soll über die Genres hinweg stärker an Zielgruppen ausgerichtet und für die nonlineare Verbreitung optimiert werden.