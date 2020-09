National Geographic skizziert eine Stadt, die zusammenhält

TV-News

Der Wissenssender National Geographic zeigt im November die neue Dokumentation «Rebuilding Paradise - Eine Stadt hält zusammen».

Weitere Infos Howard und sein Team begleiteten die Bewohner von Paradise über ein Jahr lang. Die daraus resultierende Dokumentation erzählt die bewegende Geschichte einer Gemeinschaft, die noch stärker zusammenrückt als vor der Katastrophe, um das Verlorene wiederzugewinnen, um ihre Heimat und ihr Leben wiederaufzubauen.

Oscar-Preisträger Regisseur Ron Howard («Rush», «Apollo 13», «Kopfgeld» und sein ebenfalls mit dem Oscar prämierter Produzent Brian Grazer erzählen auf National Geographic demnächst vom Wiederaufbau der zerstörten kalifornischen Stadt Paradise. Die Dokuwird am 8. November nämlich um 20.15 Uhr auf National Geographic ihre deutsche Fernsehpremiere feiern.Howard hat selbst Angehörige in Paradise, und zeigt in dem Film, wie die Einwohner der nordkalifornischen Stadt sie 2018 nach verheerenden Bränden neu errichten. Die Doku "bietet Einblicke, was nach einer solchen Katastrophe passiert, wenn die Kamerateams weiterziehen und die Nachrichten sich anderen Ereignissen zuwenden", so National Geographic.Die Ausstrahlung erfolgt wahlweise im englischen Original oder der deutschen Synchronfassung. Im Anschluss an die lineare Auswertung ist die Doku auch über Sky Go, Sky On Demand, Sky Ticket, in der Megathek auf MagentaTV sowie Vodafone Select und GigaTV verfügbar.