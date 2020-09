Quotencheck

Gordon Ramsays Schimpftiraden sind weltbekannt. Doch als Wiederholung auf ProSieben Maxx sind seine Hotelbesuche nur von begrenzter Popularität.

Seit Anfang Mai schimpft und wütet der berühmte Koch und Gastro-Kritiker Gordon Ramsay bei ProSieben Maxx , was das Zeug hält: Der Spartensender zeigt immer samstags um 20.15 Uhr «Hotel Hell mit Gordon Ramsay». Die Dokusoap steht seit dem 9. Mai 2020 immer ab 20.15 Uhr auf dem Samstags-Programmplan von ProSieben Maxx, wo sie jedoch wahrlich keine Konstante darstellte, sondern eine Quoten-Überraschungstüte. So eröffnete die erneute Ausstrahlung von Staffel zwei mit 0,12 Millionen Fernsehenden ab drei Jahren und mageren 0,4 Prozent Marktanteil. Mit rund 60.000 Umworbenen wurden ebenfalls magere 1,0 Prozent in der Zielgruppe ermittelt.Eine Woche später sank «Hotel Hell mit Gordon Ramsay» wiederum auf 0,3 und 0,7 Prozent Marktanteil, ehe man am 23.Mai 2020 mit 0,4 und 0,9 Prozent wieder (nahezu) am Niveau der Auftaktwoche anknüpfen konnte. Sieben Tage später kletterte «Hotel Hell mit Gordon Ramsay» auf eine Gesamtreichweite von 0,18 Millionen Neugierigen und 0,7 Prozent bei allen. Die Umworbenen sorgten für 0,11 Millionen und sehr gute 1,8 Prozent. Am 6. Juni brachte es «Hotel Hell mit Gordon Ramsay» indes auf 0,4 Prozent und 1,3 Prozent. Am 13. Juni wurden 0,5 und 1,1 Prozent ermittelt, in der Folgewoche erneut 0,5 Prozent bei allen, dann aber 1,4 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen.Am 27. Juni 2020 holte «Hotel Hell mit Gordon Ramsay» zum dritten Mal in Folge 0,5 Prozent bei allen, während bei den Werberelevanten 1,3 Prozent erzielt wurden. 0,11 Millionen Menschen standen zu Buche, darunter befanden sich rund 70.000 Umworbene. Nach kurzer Sendepause ging es am 18. Juli 2020 mit Staffel drei von «Hotel Hell mit Gordon Ramsay» los.Die wanderte auf den Programmplatz ab 21.05 Uhr und konnte in der Zielgruppe dezent höhere Marktanteile einfahren. Zum Auftakt schauten zirka 80.000 Jüngere rein, das entsprach mäßigen 1,4 Prozent Marktanteil. Bei allen wurden 0,14 Millionen und 0,6 Prozent generiert.Am 25. Juli brachte es «Hotel Hell mit Gordon Ramsay» dagegen auf 0,11 Millionen und 0,5 Prozent insgesamt, während etwa 70.000 Umworbene in 1,2 Prozent mündeten. Am 1. August 2020 holte das Format derweil 0,5 respektive 1,3 Prozent, am 8. August 2020 standen 0,5 und solide 1,6 Prozent auf der Rechnung. Sieben Tage später ging es insgesamt um 0,1 Prozentpunkte abwärts, bei den Umworbenen wiederum um satte 0,6 Prozentpunkte.Der 22. August bescherte «Hotel Hell mit Gordon Ramsay» derweil 0,6 und 1,5 Prozent Marktanteil. Der Staffelabschluss krachte am 29. August dann auf magere 0,9 Prozent bei den Umworbenen. Insgesamt wurden 0,5 Prozent ermittelt.Im Mittel kam Staffel zwei auf 0,13 Millionen Interessenten insgesamt, Staffel drei auf 0,12 Millionen. Beide Seasons brachten es auf gerade einmal 0,5 Prozent insgesamt. In der Zielgruppe erreichten beide Staffeln im Mittel etwa 80.000 Umworbene, der Marktanteil kletterte so von mauen 1,2 auf mäßige 1,3 Prozent.