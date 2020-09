Quotencheck

ProSieben hat mit seiner neuen Rankingshow gemischte Gefühle durchlebt. Wie die Quoten im Detail ausgefallen sind …

ProSieben hat seine Dienstagabende im Sommer mit einer neuen Rankingshow bestückt: In «Darüber … die Welt» ging es unter anderem um „puppenlustigsten Patzer“, „unglaublichsten Hingucker“ und die „emotionalsten Augenblicke“ – was auch immer man darunter verstehen mag. Dass ProSieben überhaupt ein neues Ranking-Format ins Leben gerufen hat, überrascht doch ein wenig, mit «Big Countdown» hat der Sender nämlich schon eine ähnlich gelagerte Sendung im Programm – diese lief sogar im Juli als zwischenzeitliche Vertretung von «Darüber … die Welt».Am 9. Juni erfolgte der Auftakt unter dem Titel «Darüber staunt die Welt: Die spektakulärsten TV-Momente». Mit 8,3 Prozent Marktanteil lief es in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen allenfalls mittelprächtig, zuletzt fiel der Senderschnitt von ProSieben ähnlich aus. 0,70 Millionen Jüngere schauten zu. Insgesamt haben 1,26 Millionen Menschen eingeschaltet, die für 4,2 Prozent Marktanteil standen – hier lag ProSieben also ganz klar über dem Soll, im Juli lag der Mittelwert nämlich bei unter vier Prozent. Dazu muss man sagen, dass der DFB-Pokal im Ersten durchaus eine große Konkurrenz dargestellt hat.Eine Woche später ging es um Pannen und Peinlichkeiten in «Darüber schmunzelt die Welt». Das stieß beim Publikum auf größeres Interesse, so stieg die Zielgruppen-Quote auf tolle 10,7 Prozent. 0,93 Millionen junge Zuschauer waren nun dabei. Insgesamt kletterte die Sehbeteiligung auf 1,66 Millionen, auf 5,6 Prozent besserte sich der dazugehörige Marktanteil. Besser wurde es im Verlauf der weiteren Wochen nicht mehr für die Reihe. Mit 9,7 Prozent lief es auch am 23. Juni noch gut für die unglaublichsten Hingucker, Verluste waren jedoch nicht von der Hand zu weisen. Die damit verbundene Reichweite sackte auf 0,68 Millionen. 1,19 Millionen Zuseher entsprachen 4,6 Prozent Marktanteil.Bis zum 11. August hat «Darüber … die Welt» Pause gemacht, «Big Countdown» und «Wer sieht das denn?!» haben zwischenzeitlich die Sendeplätze übernommen. Mit 8,0 Prozent meldeten sich die überraschendsten TV-Geschichten prompt mit einem Negativrekord zurück, mit 0,53 Millionen fiel auch die Sehbeteiligung bei den Umworbenen auf ein vorläufiges Tief. Beim Gesamtpublikum wurde erstmals die Marke von einer Million verfehlt, auf 0,89 Millionen bezifferte sich die absolute Zuschauerzahl. Der Gesamtmarktanteil von 3,7 Prozent lag unter dem Schnitt. Die puppenlustigsten Patzer haben dann eine Woche darauf überraschenderweise richtig aufgetrumpft: Auf 1,41 Millionen verbesserte sich die Gesamtreichweite, so kamen gute 5,3 Prozent Marktanteil zustande. 0,69 Millionen Zuseher zwischen 14 und 49 Jahren haben für 9,4 Prozent gesorgt.Freud und Leid scheinen bei «Darüber … die Welt» nahe beieinander zu liegen: Denn am 25. August folgte mit den emotionalsten Augenblicken der große Absturz auf 5,8 Prozent Marktanteil. Nur noch 0,40 Millionen junge Zuschauer waren an Bord, insgesamt ging es auf 0,72 Millionen Zuseher sowie 2,7 Prozent runter. Davon konnte sich die vorerst letzte Ausgabe erholen, darin standen die unfassbarsten TV-Momente im Fokus: Auf 8,3 Prozent stieg der Marktanteil in der Zielgruppe, 0,59 Millionen Werberelevante schauten zu. Insgesamt lagen die Werte bei besseren 0,96 Millionen und 3,7 Prozent.Unterm Strich sind die Quoten von «Darüber … die Welt» also gemischt ausgefallen, offenbar hängt der Erfolg auch stark von den gewählten Themen ab. Im Mittel führten 0,65 Millionen werberelevante Zuschauer zwischen 14 und 49 Jahren zu passablen 8,6 Prozent Marktanteil. Aus durchschnittlich 1,16 Millionen Zuseher ab drei Jahren resultierte eine Quote von 4,3 Prozent.