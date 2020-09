«MacGyver» tüftelt sich wieder nach oben

Quotennews

Die kurze Sendepause ist vorbei, «MacGyver» meldet sich zurück zum Dienst und erlebt bei den Umworbenen prompt einen Aufwind.

Die-Neuauflage legt in Sat.1 wieder zu: 0,55 Millionen Umworbene führten die US-Serie diesen Dienstagabend ab 20.15 Uhr zu akzeptablen 7,5 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe. Das ist eine Verbesserung von exakt einem Prozentpunkt gegenüber der zuletzt gezeigten Folge – am 18. August 2020 kam «MacGyver» nur auf mäßige 6,5 Prozent. In der Woche davor waren 7,3 Prozent drin. Jedoch: Am 4. August 2020 holte «MacGyver» noch 8,5 Prozent.Insgesamt schauten diese Woche 1,16 Millionen Menschen rein, das führte «MacGyver» zu mauen 4,2 Prozent. Das ist sogar eine Verschlechterung gegenüber der vorherigen Folge. Die erreichte 1,20 Millionen Serienfans und mündete somit in minimal bessere 4,3 Prozent Marktanteil insgesamt.Ab 21.15 Uhr folgtemit der nunmehr siebten Episode. An der hatten bloß 1,00 Millionen Fernsehende Interesse. Das führte zu mageren 3,8 Prozent Marktanteil insgesamt. 0,42 Millionen 14- bis 49-Jährige bedeuteten derweil maue 5,7 Prozent Marktanteil in der umworbenen Altersklasse.