«Family Guy» mit alten Folgen noch mau

Quotennews

Ehe in knapp drei Wochen die neue Runde startet, wiederholte ProSieben Maxx zur besten Sendezeit eine Episode aus Season 15.

Am Dienstag, den 22. September 2020, startet der Münchener Unterhaltungssender die 17. Staffel von. Derzeit haben die Programmplaner aber noch Wiederholungen auf dem Sendeplatz eingeplant, die Episode „Rektor Peter Griffin“ aus der 15. Staffel verbuchte um 20.15 Uhr nur 0,10 Millionen Fernsehzuschauer. Der Marktanteil bei allen Zuschauern lag bei 0,4 Prozent.Mit 0,08 Millionen Umworbenen sicherten sich die Verantwortlichen bei ProSieben Maxx einen Marktanteil von schwachen 1,1 Prozent. Bereits am Vorabend setzte man auf die FOX-Sitcom. Eine weitere Wiederholung lockte ab 19.50 Uhr 0,14 Millionen Zuschauer an, der Marktanteil belief sich auf 0,5 Prozent. Erneut wurden 0,08 Millionen 14- bis 49-Jährige ermittelt, der Marktanteil lag bei unterdurchschnittlichen 1,2 Prozent.Zwischen 20.40 und 22.05 Uhr wiederholte ProSieben Maxx drei alte-Episoden, „Bart gegen Australien“, „Homer gegen Patty und Selma“ und „Springfield-Film-Festival“. Diese erreichten 0,16, 0,17 und 0,14 Millionen Zuschauer, in der Zielgruppe wurden 0,13, 0,14 und 0,12 Millionen Zuschauer ermittelt. Die Marktanteile lagen bei passablen 1,7, 1,9 und 1,5 Prozent Marktanteil.