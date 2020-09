ZDF legt Starttermin für neue «Rosenheim-Cops»-Staffel fest

TV-News

Der gemütliche Krimi nimmt im Herbst wieder Fahrt auf.

Die in Mainz ansässige Fernsehanstalt ZDF wird im Herbst eine neue Staffel seines Vorabendkrimisauspacken. Neue Folgen der Produktion von Bavaria Entertainment laufen am Dienstag, 13. Oktober 2020 an. Weiterhin bleibt es beim Sendeplatz um 19.25 Uhr. Von der neuen Staffel unberührt bleiben zudem die Reruns am Nachmittag - diese gibt es natürlich auch künftig werktags um 16.15 Uhr.Die neue Staffel am Vorabend umfasst 26 Folgen, wird also bis in das Frühjahr hinein zu sehen sein. Verzichten müssen Fans fortan auf Joseph Hannesschläger und dessen Figur Kriminalhauptkommissar Korbinian Hofer. Der Schauspieler ist vor einigen Monaten gestorben. Mit 22 frischen Episoden setzt der Sender zudem die Vorabend-Krimiseriefort. Diese ist am Donnerstag beheimatet, allerdings auf dem Sendeplatz um 18 Uhr.Der Startschuss für die frischen Fälle der Ermittler in Stuttgart soll am 15. Oktober fallen.