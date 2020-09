Das Erste ist nun «Schneller als die Angst»

TV-News

Der Sender hat eine neue Thrillerreihe bestellt. Die Dreharbeiten laufen inzwischen.

Neuer Fiction-Stoff für Das Erste: Unter der Regie von Florian Baxmeyer haben bereits im August in Magdeburg die Dreharbeiten für die Thriller-Reihe(Arbeitstitel) nach einer Originalidee von Klaus Arriens und Thomas Wilke begonnen. Im TV wird es zwei Schnittfassungen von dem Format geben. Einmal drei 90 Minuten lange Filme, die Das Erste in der Late-Prime (also vermutlich gegen 22.50 Uhr) zeigen will und sechs 45 Minuten lange Episoden, die für die ARD Mediathek entstehen.Christoph Pellander, Abteilungsteiler Redaktion- und Programmmanagement ARD Degeto: "In dem Serienprojekt «Schneller als die Angst» folgen wir der jungen Magdeburger Polizeibeamtin Sunny Becker bei ihrer atemlosen Jagd nach einem flüchtigen Frauenmörder. Durch die intensive Erzählweise werden wir soghaft in ihre vielschichtige Geschichte mit hineingezogen. Ich bin überzeugt: Diese Thrillerserie wird die Zuschauerinnen und Zuschauer des Ersten und der ARD Mediathek vor den Bildschirmen und Screens in Atem halten!"Der Inhalt der Produktion der Rowboat Film- und Fernsehproduktion GmbH: n einer spektakulären Flucht entkommt der brutale Frauenmörder André Haffner (Felix Klare) dem Maßregelvollzug. Dicht auf den Fersen ist ihm die junge Zielfahnderin Sunny Becker (Friederike Becht), die ihre ganze Energie in diese Verfolgungsjagd setzt. So hat sie ein ambivalentes Verhältnis zu ihrer Therapeutin Nora Belling (Sarah Bauerett), die mehr über Sunny weiß als diese ahnt. Ihren Kollegen Ralf Keller (Thomas Loibl), Markus Fechner (Christoph Letkowski) und Jakub Svoboda (Oleg Tikhomirov) vertraut die toughe Kriminalhauptkommissarin dabei längst nicht alles an. Wie aber steht es um ihren Partner Alex Reuter (Golo Euler), mit dem sie nicht nur zusammenarbeitet, sondern auch zusammenlebt?