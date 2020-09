Neu: Netflix bietet Inhalte kostenlos an

Vermischtes

Diese Möglichkeit wird den bisher angebotenen Freimonat zu Abo-Beginn ersetzen.

Der Streamingdienst Netflix wird neuen Kunden künftig keinen Freimonat mehr gewähren. Stattdessen können sich Menschen mit grundsätzlichem Interesse an den Inhalten des Unternehmens in anderer Form informieren: Einzelne Inhalte werden fortan kostenfrei verfügbar sein – unter anderem ist dies nun für die erste «Stranger Things»-Staffel möglich. Auch der Beginn der «When they See Us» und «Elite»-Geschichte kann ohne Kosten gestreamt werden.Zum Free-TV-Paket gehören derzeit obendrein drei Spielfilme: «Die zwei Päpste» und. Der Zugang erfolgt über einen Watch-Free-Bereich der Netflix-Homepage, ein Account ist nicht nötig.Zuletzt rührte Netflix schon anderweitig die Werbetrommel. Vor dem Start der finalen «Dark»-Folgen etwa wurde die erste Staffel der Mystery-Serie im Sky-Programm ausgestrahlt und somit (auch) neuen Zuschauergruppen zur Verfügung gestellt.