Fack Ju Free-TV-Premieren?

Film-Check

Haben «Die Schlümpfe» und «Nur ein kleiner Gefallen» als Free-TV-Premieren gegen Elyas M’Bareks ersten Einsatz als Lehrer an der Goethe-Gesamtschule eine Chance?

«Die Schlümpfe - Das verlorene Dorf», 20.15 Uhr, RTL, Free-TV-Premiere

«Nur ein kleiner Gefallen», 20.15 Uhr, ProSieben, Free-TV-Premiere

«Fack Ju Göhte», 20.15 Uhr, Sat.1

Schon lange rankt sich bei den Schlümpfen ein Mythos um das verlorene Dorf. Als Schlumpfine eine Karte findet, die den Weg zu diesem sagenumwobenen Ort weisen soll, macht sie sich ohne das Wissen von Papa Schlumpf mit Schlaubi, Hefty und Clumsy auf die Suche. Doch auf ihrem Weg müssen sie den verbotenen Wald durchqueren, wo jede Menge Gefahren lauern. Und die Zeit rennt: Denn der böse Zauberer Gargamel hat sich bereits an ihre Fersen geheftet. Hier könnt ihr zu unserer Kino-Kritik schlumpfen. Anna Kendrick und Blake Lively treffen in einem stylischen Thriller aufeinander: Die alleinerziehende Stephanie führt ein bescheidenes Leben. Als sie sich mit der eleganten und mysteriösen Emily anfreundet, ist sie hellauf begeistert und hilft ihr gerne mit einem kleinen Gefallen aus. Aber ist die Freundschaft wirklich so aufrichtig, wie sie erscheint? Als Emily plötzlich spurlos verschwindet, werden Geheimnisse aufgedeckt, die ein ganz neues Licht auf die Geschehnisse werfen. Hier entlang zu unserer Kino-Kritik. Was haben Elyas M’Barek und das Schule gemeinsam? Ganz genau, die Komödie «Fack Ju Göthe» vom deutschen Autor und Regisseur Bora Dagtekin (): Der Bankräuber Zeki kommt frisch aus dem Gefängnis und will sich seine vergrabene Beute, vom letzten Überfall holen. Es gibt jedoch ein Problem! Genau an der Stelle steht nun eine Turnhalle der Goethe-Gesamtschule und lässt ihn nun keine andere Wahl als sich als Hausmeister zu bewerben. Jedoch Wird Zeki aufgrund eines Missverständnisses als Aushilfslehrer einstellt. Zur Besetzung gehören neben Elyas M’Barek auch Karoline Herfurth, Katja Riemann, Jella Haase und Max von der Groeben. Hier geht es zu unserer Kino-Kritik. Wer sollte auch anderes das Rennen machen als einer der beliebtesten deutschen Filme überhaupt. Der unbeschwerte Cast vonlässt die beiden Free-TV-Premieren bei RTL und ProSieben in unserem Blockbuster-Battle alt aussehen und wird am Abend vermutlich wieder einige Zuschauer an den TV binden.