«Breaking Even» bekommt ZDFneo-Primetime im Oktober

Die neue Dramaserie übernimmt im Herbst fünf Wochen lang den Mittwochabend bei ZDFneo.

Schon etwas länger steht fest, dassam 14. Oktober anlaufen wird. Nun ist auch bekannt, dass die zehn Episoden der Serie von da an immer mittwochs zur besten Sendezeit um 20.15 Uhr in Doppelfolge bei ZDFneo zu sehen sein werden. Am gleichen Tag wird die gesamte Staffel gut neun Stunden vor Ausstrahlungsbeginn um 10 Uhr vormittags auf einen Schlag in der Mediathek abrufbar sein.Aufhänger der Serie ist ein tragischer Autounfall eines selbstfahrenden Autos des Technologie-Konzerns Lindemann mit einer Fahrradfahrerin, die wenige später verstirbt. Ein No-Go für das Image des Familienunternehmens, weshalb Firmenchef Benedikt Lindemann (Justus von Dohnányi) daher versucht, die Wahrheit über den Unfall zu verschleiern. Die junge Anwältin Nora Shabeen (Lorna Ishema) und Jenny (Sinje Irslinger), die Tochter einer ehemaligen Haushälterin der Familie Lindemann, welche vor vielen Jahren ermordet wurde, gehen dem Vorfall nach und bilden dabei ein ungleiches Ermittlerduo. Schritt für Schritt kommen immer mehr Informationen aus der Vergangenheit ans Licht und die beiden dringen immer tiefer in die düstere Geschichte der Unternehmerfamilie ein.Produziert wird das Format von der NEUESUPER. In weiteren Rollen spielen bei «Breaking Even» Nicole Heesters, David Rott, Sandra Borgmann und Rafael Gareisen mit. Die Bücher stammen von Rafael Parente, Jana Burbach, Benjamin Seiler, Romina Ecker sowie Boris Kunz, der auch Regie führt. Dominik Kempf und Thorsten Ritsch sind die verantwortlichen ZDF-Redakteure, Christiane Meyer zur Capellen die ZDFneo-Koordinatorin.