Joyn zieht es wieder an den Flughafen

Wer «Check Check» vorab sehen will, muss aber Kunde werden.

JoynPlus+, die Bezahlecke des Streamingdienstes Joyn , hat angekündigt, im Herbst die neuen Folgen vonauszustrahlen. Die Flughafen-Serie mit Klaas Heufer-Umlauf wurde frühzeitig in eine zweite Staffel geschickt, sodass die Dreharbeiten noch vor der Coronakrise abgeschlossen waren. Daher gibt es im Sendeplan von «Check Check» keine Verzögerungen. Die zweite Staffel läuft ein Jahr nach der ersten, sie ist bei JoynPlus+ ab dem 15. Oktober zu sehen. Anders als 2019 sind die Erstausstrahlungen aber eben nur für zahlende Kunden verfügbar. Mit zeitlichem Abstand wird ProSieben die lineare Free-TV-Ausstrahlung vornehmen.In der zweiten Staffel kommen wirtschaftlich harte Zeiten auf die Sicherheitstruppe bestehend aus Jan (Klaas Heufer-Umlauf), Ertu (Kailas Mahadevan), Harald (Jan Georg Schütte), Ingrid (Petra Kleinert) und Samira (Sara Fazilat) zu. Flughafenchefin Sabine (Doris Golpashin) stellt das Personal auf Kurzarbeit um - einezusätzliche Einnahmequelle muss her, vor allem für Jan, der sonst mit seinem Vater Udo (Uwe Preuss) bald auf der Straße sitzen könnte.Einen Neuzugang im Cast gibt es auch: Antonia Bill ist fortan als Mitarbeiterin Victoria zu sehen. Die zweite Staffel umfasst zehn Episoden, Head-Autorin ist Lena Krumkamp. Im Free-TV war die Serie im April 2020 übrigens kein Hit - mehr als 7,7 Prozent waren in der ProSieben-Primetime nicht drin, teils wurde die Fünf-Prozent-Marke nur knapp genommen.