«Genial oder Daneben?» bringt Sat.1 erstmal nicht weiter

Quotennews

Das Ratespiel holte mit Folge eins am Montag ähnliche Werte wie der direkte Vorgänger.

«Genial Daneben – Das Quiz» ist zunächst einmal Historie – die seit geraumer Zeit (mit Pause) am Sat.1-Vorabend um 19 Uhr platzierte Rateshow mit Hugo Egon Balder hat sich am Freitagabend verabschiedet und wurde ersetzt durch ein weiteres humoriges Ratespiel – ebenfalls mit Balder:. Doch die Quoten fielen beim Debüt am Montagabend nicht allzu gut aus. 0,80 Millionen Menschen ab drei Jahren schalteten im Schnitt ein, davon waren lediglich 0,23 Millionen der Altersklasse 14 bis 49 Jahre zugehörig. Die Quote in der Zielgruppe lag bei enttäuschenden 4,3 Prozent.Zum Vergleich: Das «Genial Daneben – Das Quiz»-Finale vergangenen Freitag hatte sich 5,5 Prozent Marktanteil gesichert, .gleichzeitig war dies der beste Wert der ganzen Woche. Die Quote sank am Dienstag vergangene Woche auf den Minus-Rekord von 3,9 Prozent. Die Reichweiten auf dem 19-Uhr-Slot in der vergangenen Woche lagen bei zwischen 0,69 und 0,83 Millionen.Recht schwer tat sich Sat.1 nun am Montag auch um 18 Uhr;landete bei 0,90 Millionen Fans ab drei Jahren. Bei den Umworbenen standen 5,7 Prozent Marktanteil zu Buche. Quotenstärkstes Sat.1-Programm war einmal mehr das um 5.30 Uhr gestartete und insgesamt viereinhalbstündigemit 13,6 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe.