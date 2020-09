«NOS4A2» nach zwei Staffel abgesetzt

US-Fernsehen

Der TV-Sender AMC trennt sich von der Serie.

„Liebe Freunde, ich habe vergangene Woche von AMC gehört. Wir werden keine dritte Staffel von #NOS4A2 machen. Es ist ein Jammer, aber ich bin dankbar, dass wir zumindest die Anpassung der Handlung aus Joe Hills großartigen Roman abschließen konnte“, schockte Showrunner Jami O’Brien seine Twitter-Follower. Er danke den Schauspielern und der Crew, die an der Serie arbeiteten.AMC setzte die Serie knapp zwei Wochen nach dem Finale der zweiten Staffel ab. Das Format basiert auf dem gleichnamigen Roman von Hill aus dem Jahr 2013. Im Mittelpunkt der Serie steht VicMcQueen (Ashley Cummings), eine begabte junge Frau, die entdeckt, dass sie eine übernatürliche Fähigkeit besitzt, verlorene Dinge wiederzufinden.Marc Schneider zog für Quotenmeter.de im vergangenen Sommer ein ernüchterndes Resümee: „ «NOS4A2» weiß nicht wirklich, was es sein möchte: Horrorserie, Teen/Coming-of-Age-Drama oder beides miteinander vernetzt. Keines dieser Genres wird in irgendeiner Weise originell oder packend umgesetzt, womit «NOS4A2» schnell im Bereich inflationär-generischer Serienunterhaltung versickert. “ In Deutschland ist die Serie bei Amazon zu sehen.