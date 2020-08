Christopher Nolan ist es mit «Tenet» gelungen: Kinos weltweit zeigen wieder Lebenszeichen

Einspielergebnisse

Zu euphorisch sollte man allerdings nicht werden: Der Weg zum Kinoalltag ist weiterhin ein langer.

Big Movie. Big Screen. Loved it. pic.twitter.com/DrAY5tRg5P — Tom Cruise (@TomCruise) August 25, 2020

Einige wichtige Kinomärkte fehlen noch, darunter Mexiko, Brasilien, die USA, China und Russland. Doch in 41 Ländern istbereits gestartet, und dort bringt es der neue Christopher-Nolan-Actionthriller auf ein Startergebnis von insgesamt 53 Millionen Dollar – ein Ergebnis, das viele zweifelnde Stimmen in Corona-Zeiten nicht für möglich gehalten haben. Selbst optimistischere Portale wie 'Deadline Hollywood' rechneten bestenfalls mit einem Ergebnis von etwas mehr als 40 Millionen Dollar. Toby Emmerich, Chairman der Warner Bros. Pictures Group, lässt sich anlässlich des «Tenet»-Wochenendes zitieren: "Wir haben einen fantastischen Start hinter uns und könnten nicht glücklicher sein."Der größte Markt des Films ist das Vereinigte Königreich, wo sich in einem viral gegangenen Video auch Superstar Tom Cruise und «Mission: Impossible – Fallout»-Regisseur Christoper McQuarrie «Tenet» angeschaut haben. 7,1 Millionen Dollar wurden dort generiert, dicht dahinter befindet sich Frankreich mit 6,7 Millionen Dollar. In Deutschland wurden umgerechnet 4,2 Millionen Dollar eingenommen.'Insidekino'-Zahlenexperte Mark G. schätzt auf Basis dieser Angabe des Verleihs Warner Bros., dass «Tenet» in Deutschland innerhalb von fünf Tagen über 377.000 Karten losgeschlagen hat. Zum Vergleich: Nolans Sci-Fi-Epos «Interstellar» startete 2014 mit einem regulären Vier-Tage-Wochenende und rund 373.000 verkauften Tickets.Der Rest der deutschen Top Five von diesem Wochenende sind weit abgeschlagen.wiederholt fast das Ergebnis seines Startwochenendes und holt sich mit rund 34.000 Interessenten Silber. Die Kinderfilmesowiefolgen laut 'Insidekino' mit jeweils ca. 22.000 Ticketverkäufen.schließt mit zirka 19.000 an.