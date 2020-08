Film-Dreikampf zwischen RTL, ProSieben und Sat.1: «Baywatch» setzt sich in der Zielgruppe durch

Quotennews

Beim Gesamtpublikum liegt im Filmkampf vom Sonntag RTL mit «Pacific Rim: Uprising» mit der höchsten Reichweite vorne, aber «Baywatch» dürfte ProSieben glücklicher machen.

«True Detective»-Nebendarstellerin Alexandra Daddario, «High School Musical»-Hauptdarsteller Zac Efron und Superstar Dwayne Johnson kämpfen sich in die vordere Reihe: ProSieben zeigte am Sonntagabend die selbstironische Komödieund lockte damit 1,20 Millionen Umworbene. Das bescherte dem Münchener Sender die Spitzenposition im Dreikampf mit seinem Schwesternsender Sat.1 und seinem ewigen Konkurrenten RTL . Starke 14,4 Prozent Marktanteil standen in der Zielgruppe auf der Rechnung.brachte RTL derweil 1,12 Millionen Werberelevante ein. Gemessen am RTL-Senderschnitt holte der Sci-Fi-Actionfilm somit gute 12,8 Prozent Marktanteil ein. Sat.1 kam mit der deutschen Komödieauf eine niedrigere Reichweite, doch die generierten 9,7 Prozent Marktanteil glichen für Sat.1 sehr guten 9,7 Prozent Marktanteil.Beim Gesamtpublikum lag RTL mit 2,01 Millionen Interessenten vorne, jedoch sind die dabei generierten 6,7 Prozent Marktanteil nur ein maues Ergebnis für den Kölner Kanal. ProSieben brachte es mit «Baywatch» ► indes auf 1,97 Millionen und sehr starke 6,9 Prozent. «Willkommen bei den Hartmanns» ► holte für Sat.1 wiederum 1,82 Millionen Filmfans insgesamt und gute 6,2 Prozent.